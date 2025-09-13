İsrail ordusundan Batı Şeria’ya saldırı: Filistinli genç hayatını kaybetti

Siyonist İsrail, Gazze'de milyonlarca Filistin halkına vahşeti yaşatırken işgal ettiği Batı Şeria'nın Ramallah kentine saldırı düzenledi. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri dün Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyünü Silvad kasabasına bağlayan caddede bir grup gence ateş açtı. Saldırıda yaralanan Muhammed İsa Ahmed Alevi (21) hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı ise Alevi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.