Trump duyurdu! Aktivist Charlie Kirk’ün katili gözaltında | Kim ihbar etti?

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Hatırlanacağı üzere, ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

FBI'ın internet sitesindeki açıklama

KATİLİ BULANA 100 BİN DOLAR ÖDÜL!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündüğü şüphelinin fotoğraflarını paylaşarak, failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.FBI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor." ifadesine yer verilmişti.