Trump duyurdu! Aktivist Charlie Kirk'ün katili gözaltında | Kim ihbar etti?
ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve güvenlik güçlerinin, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmüştü. FBI aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündüğü şüphelinin fotoğraflarını paylaşarak, failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıklarken yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Aktivist Charlie Kirk'ün katilinin gözaltına alındığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News yayınında Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündükleri şüphelinin gözaltında olduğunu duyurdu.
Trump şüpheliye yakın bir ismin ihbar ettiğini belirterek idam cezası almasını umduğunu söyledi.
Trump açıklamasında,"İdam cezası almasını umuyorum , Onu yakaladığımızı düşünüyorum. Ona çok yakın biri onu ihbar etti." dedi.
Hatırlanacağı üzere, ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.
Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.
Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.
ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.
Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.
ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.
Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.
KATİLİ BULANA 100 BİN DOLAR ÖDÜL!
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündüğü şüphelinin fotoğraflarını paylaşarak, failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.FBI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor." ifadesine yer verilmişti.
"BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada "büyük ilerleme" kaydedildiğini belirtti.
The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, New York'ta izleyeceği Yankees beyzbol takımının maçına gitmek için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kirk'in Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.
Olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen şüphelinin yakalanmamış olmasından endişe duyup duymadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Trump, "Büyük ilerleme kaydettiklerini duyuyorum ve neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.
Trump, soruşturmayla ilgili bilgi aldığını belirterek, saldırganın motivasyonu hakkında "bir ipucu" olduğunu kaydetti.
Kirk'ün katilini "hayvan" olarak nitelendiren Trump, "Charlie Kirk harika bir insandı, harika bir adamdı, her yönüyle harikaydı, özellikle gençlerle. Bu adamın yaptığı şey utanç verici. Umarım onu yakalarız ve onunla çok uygun bir şekilde ilgileniriz." değerlendirmesinde bulundu.
FBI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
FBI, Kirk'ün cinayet şüphelisi olarak tespit ettiği kişiye ait fotoğraflara da sitesinde yer vererek, tanıyan veya görenlerin irtibata geçmesi için link paylaştı. Fotoğraftaki kişinin, Amerikan bayraklı siyah bir tişört ile yine siyah gözlük ve şapka taktığı görüldü.
Orta yaşlı olduğu görülen şüphelinin spor kıyafet giymesi, şapka ve gözlükle yüzünü gizlemeye çalışması ve beyaz bir Amerikalıya benziyor olması dikkati çekti.
Charlie Kirk'ü vuran kişinin kimliği veya motivasyonu hakkında herhangi bir kuruluştan henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD'DE KIRK İÇİN BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
ABD'de bayraklar, siyasi yorumcu Charlie Kirk'ün vefatı ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarının yıldönümü dolayısıyla yarıya indirildi. Beyaz Saray ve federal binalarda görülen uygulama, hem Kirk'ün ailesine saygı göstermek hem de 11 Eylül'de hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirildi.
