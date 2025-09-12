Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu

12 Eylül 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 13:20 Güncelleme: 12.09.2025 13:49
Kremlin, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ara verildiğini duyururken, Avrupa'yı barış çabalarını engellemekle suçladı. Moskova, Avrupa'nın ortak askeri tatbikatla ilgili endişelerini de düşmanlığa dayalı "duygusal tepkiler" olarak nitelendirdiğini ve bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın üç buçuk yıldır süren çatışmayı sona erdirme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine "ara verildiğini" açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Müzakere heyetimiz, çeşitli kanallar aracılığıyla iletişim kurma imkanına sahip. Ancak şu an için sürece ara verildiğini söylemek daha doğru olur" ifadesini kullandı.

Peskov ayrıca, "Pembe gözlük takip Ukrayna müzakerelerinden yıldırım hızında sonuçlar bekleyemeyiz" dedi.

