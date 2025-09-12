Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu

Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Müzakere heyetimiz, çeşitli kanallar aracılığıyla iletişim kurma imkanına sahip. Ancak şu an için sürece ara verildiğini söylemek daha doğru olur" ifadesini kullandı.

Peskov ayrıca, "Pembe gözlük takip Ukrayna müzakerelerinden yıldırım hızında sonuçlar bekleyemeyiz" dedi.