Katil İsrail ordusu Gazze’de kana doymuyor! 29 Filistinli daha yaşamını yitirdi

Görgü tanıklarından ve hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, insani yardım alabilmek için bekleyenleri ve sivillerin evlerini hedef aldı.

GAZZE KENTİNDE BİR EVE DÜZENLENEN SALDIRIDA 14 KİŞİ KATLEDİLDİ

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tuvan bölgesinde Filistinli "Sultan" ailesinin evini vurdu.

Saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İSRAİL, İŞGAL PLANINI DEVREYE SOKTUĞU GAZZE KENTİNDE SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRDI

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun bölgede patlayıcı yüklü robotlarla evleri ve binaları yıktığı, aynı zamanda topçu ateşi ve makineli tüfeklerle çevreye yoğun saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Gazze kentindeki Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Ali Camisi yakınlarındaki bir grubu hedef alan İsrail saldırısında da 4 Filistinli öldü.

GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİNDE ÇADIRLAR VE YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINDI

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında kurulan bir çadır kampı hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım alabilmek için bekleyen bir Filistinli açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNE DE SALDIRIYOR

İsrail, bir taraftan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlileri güneye göçe zorlarken bir taraftan da güneydeki kentlerde saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail'in Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi bahçesinde dronla doğrudan hedef aldığı Sağlık Bakanlığı çalışanı Emin Ebu Müslim hayatını kaybetti.

Han Yunus'un kuzeybatısındaki Esda bölgesine düzenlenen saldırıda da 1 Filistinli hayatını kaybetti.