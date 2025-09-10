10 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan Rusya'nın Polonya ihlaline dikkat çeken mesaj: İşte başlıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 18:20 Güncelleme: 10.09.2025 18:21
Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlaline ilişkin ABD Başkanı Donald Trump "Rusya'nın Polonya'nın hava sahasını ihlali ne demek oluyor? İşte başlıyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

