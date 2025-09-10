Katil Netanyahu'dan Katar'a peş peşe tehditler! "Yapmazsanız biz yapacağız"

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

"TESLİM ETMEZSENİZ YİNE VURURUZ"

İsrail Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan video konuşmasında Netanyahu, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldıracakları tehdidini savurdu.

Katar'ın egemenliğini ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek gerçekleştirdikleri saldırı nedeniyle dünyanın dört bir tarafından İsrail'e yönelik kınamalara değinen Netanyahu, "Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail'i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar." dedi.

HAMAS'TAN "KARARLILIK" MESAJI

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in işlediği suçlar, halkımızı ilgilendiren çeşitli konularda tüm Filistinlileri temsil eden ulusal bir kararı muhafaza etmek için çeşitli gruplarla sürdürdüğümüz koordinasyonu veya liderlik kararlarımızı etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.

"KATİL VE TERÖRİST BİR GRUP ÇETE"

Bedran, "Doha'da işlenen suç, her zaman söylediğimiz şeyi doğruluyor: Bu sıradan bir devlet değil. Aksine, bunlar önemli askeri kapasiteye sahip bir devleti yöneten ve ırkçı sanrılara dayalı aşırı inançlara sahip katil ve terörist bir grup çetedir." değerlendirmesinde bulundu. Bedran, İsrail'in, bölgenin güvenliği ve istikrarı için gerçek bir tehdit oluşturduğunu ve sadece Filistin halkıyla değil, herkesle açık bir savaş yürüttüğünü dile getirdi.

Hamas liderlerinin kanının, Gazze'de ve diğer bölgelerde yaşayan çocukların, yaşlıların ve kadınların kanından daha değerli olmadığını belirten Bedran, "Halkımız için savaşıyoruz ve davamıza hizmet etmek için siyasi ve diplomatik olarak hareket ediyoruz. Yeryüzünde hiçbir güç bizi ulusal rolümüzü yerine getirmekten alıkoyamayacak." ifadesini kullandı.