Nijerya’dan Batı Afrika’ya uyarı: Avrupa’dan gelen yardımlara bağımlı olmayın

Nijerya Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 11. Batı Afrika Kamu Hesapları Komiteleri Birliği (WAAPAC) Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu'nda konuştu.

Küresel desteğin azalması, borçlanma maliyetlerinin artması ve daralan mali alanın Afrika'ya yalnızca tek bir seçenek bıraktığını belirten Edun, iç reformlar, yerel gelir artışı ve özel sektör öncülüğünde yatırımların önemine dikkati çekti.

Edun, Batı Afrika ülkelerini kalkınma hedeflerini Avrupa ülkelerinden gelen yardımlara ve finansmana dayandırmamaları konusunda uyardı.

Afrika'nın artan borç servisi yükümlülükleri, sınırlı gelirler ve büyüyen sosyal taleplerle karşı karşıya olduğunu aktaran Edun, "Bu dönem kıta için tanımlayıcı bir an. Artık kendi kaynaklarımızı harekete geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Edun, küresel ticaret savaşları ve korumacı gümrük vergilerinin dünya ticaretinden 2 trilyon dolar silip süpürdüğünü kaydederek, gelişmiş ülkelerin kaynaklarını küresel işbirliği yerine kendi iç sübvansiyonlarına yönlendirdiğini vurguladı.

Nijerya'nın ekonomi politikalarına da değinen Edun, hükümetin uzun süredir devam eden yapısal sorunlara cesur adımlarla müdahale ettiğini belirtti.

Edun, ülkede akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılması ve döviz kuru birliğinin sağlanmasının mali toparlanma stratejisinin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Afrikalı parlamenterlere çağrıda bulunan Edun, "Disiplini korur ve denetimi güçlendirirsek, bölgemizde dayanıklı ekonomiler inşa edebilir ve gelecek nesiller için refahı güvence altına alabiliriz." diye konuştu.