İşgalci İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Humus çevresini hava saldırısıyla hedef aldı. Edinilen bilgiye göre, saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri vuruldu.

Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.