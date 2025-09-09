09 Eylül 2025, Salı
İşgalci İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.09.2025 23:56 Güncelleme: 09.09.2025 00:09
İşgalci İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail, Suriye'nin Humus kentine hava saldırısı düzenledi. Suriye basınında yer alan habere göre saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisi paylaşılmadı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Humus çevresini hava saldırısıyla hedef aldı. Edinilen bilgiye göre, saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri vuruldu.

Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.

