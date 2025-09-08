Katil İsrail’den Er-Ruya binası ve çevresine saldırı duyurusu

08 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.09.2025 16:29 Güncelleme: 08.09.2025 16:38
İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze şehrinde bulunan Er-Ruya binası ve çevresindeki çadırların bulunduğu bölgeye tekrar saldıracağını açıkladı.

İsrail İşgal Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kenti sakinlerine 783, 784, 785 ve 786 numaralı bloklarda, özellikle Cemal Abdunnasır Caddesi üzerindeki kırmızıyla işaretlenen bina ile yanındaki çadırların boşaltılması uyarısı yaptıklarını belirtti.

Hedef alınan binanın yerini gösteren bir harita paylaşan Adraee, binanın içinde veya yakınında Hamas'a ait bir altyapı bulunduğunu ileri sürdü.

İsrail işgal güçleri dün de Er-Ruya binası ve çevresine saldırı düzenlemişti.

Binada onlarca daire, büyük kurum ve şirketlerin merkezlerinin bulunduğu, çevresinde ise yerinden edilenlerin sığındığı binlerce çadır ve bir hastane bulunduğu kaydediliyor.

İsrail, cuma günü Gazze Şeridi'ndeki çok katlı binaların yoğun ve kademeli yıkımına başladı. Bu durum, daha fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz daha önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

