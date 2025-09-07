07 Eylül 2025, Pazar
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım dalgası! "İkinci aşamaya hazırız"

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım dalgası! "İkinci aşamaya hazırız"

07.09.2025 20:55
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım dalgası! İkinci aşamaya hazırız

Geçtiğimiz günlerde Trump-Putin arasında gerçekleşen görüşme sonrasında "Yumuşama dönemine mi giriliyor?" Soruları sorulurken ipler yeniden gerildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyleyerek ikinci aşamaya geçildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında bir muhabirin Rusya'ya yönelik yatırım kararına ilişkin sorusuna yanıt verdi. Trump, ikinci aşamaya geçmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da bir muhabirin Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olup olmadığı sorusuna Trump, "Evet, hazırım" yanıtını verdi.

Trump, Rusya'yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmiş ancak Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler devam ederken yaptırımları ertelemişti.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım dalgası! İkinci aşamaya hazırız

