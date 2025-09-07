ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım dalgası! "İkinci aşamaya hazırız"
Geçtiğimiz günlerde Trump-Putin arasında gerçekleşen görüşme sonrasında "Yumuşama dönemine mi giriliyor?" Soruları sorulurken ipler yeniden gerildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu söyleyerek ikinci aşamaya geçildiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında bir muhabirin Rusya'ya yönelik yatırım kararına ilişkin sorusuna yanıt verdi. Trump, ikinci aşamaya geçmeye hazır olduklarını açıkladı.
Trump, Rusya'yı defalarca yeni yaptırımlarla tehdit etmiş ancak Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler devam ederken yaptırımları ertelemişti.