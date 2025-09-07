Gazze’deki umudun sesi Rola Dalloul A Haber’de: Dünya Filistin’deki katliamı seyrediyor

Gazze'deki yıkım ve acı her geçen gün artarken orada yaşayanlar hayata tutunmaya devam ediyor. Rola Dalloul, hem şarkıcı hem gazeteci olarak, bombaların sesi arasında çocuklarla şarkı söylemeye devam ediyor. Yaşananları dünyaya duyurmak için güçlü bir ses olmaya çalışan Rola Dallaoul, A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

"GAZZE'DEKİ HALK ZORLA GÖÇ ETTİRİLİYOR"

Gazze'deki son durum hakkında açıklamalarda bulunan Rola Dallaoul, "Halk zorla göç ettiriliyor. İşgal korkusu her yerde hissediliyor. Kuzey Gazze tamamen yıkılmış durumda. İsrail ordusu her gün mesajlar göndererek bizi güneye inmeye zorlamaya ve tehdit etmeye devam ediyor. Ancak halk hâlâ direniyor. Şu an akrabamızın çatısında kalıyoruz. Yaklaşık bir hafta önce, çocuklarla birlikte spontane bir video çekerken uzaktan bir roket sesi duyduk. Buna rağmen şarkıyı ve müziği kesmedim, videoyu da yeniden çekmeyi reddettim. Çünkü bu bizim gerçekliğimiz ve bunu saklamaya gerek yok. İşte Gazze'de son durum bu." ifadelerini kullandı.

Çocukların hem annesi hem de öğretmeni oldun bize bu deneyim anlatır mısın? sorusuna cevap veren Dallaoul, "Savaşın ilk aylarında gitar çalmaya başladım. İnternet yoktu, vakit geçirmek için müziğe yöneldim. Çocuklarla birlikte çalmaya başladım ve bu onları çok mutlu etti. Bazen bombalanan bölgelerde bile çalıp söyledik. O an, müziğin ne kadar iyileştirici bir güce sahip olduğunu derinden hissettim." cevabını verdi.