Polonya Başbakanı Tusk’tan Ukrayna mesajı: Bölgeye asker göndermeyeceğiz

Polonya ulusal medyasına yer alan haberlere göre, Başbakan Tusk, Fransa'nın başkenti Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Tusk, zirvenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polonya askerlerini savaş sona erdikten sonra bile Ukrayna'ya göndermeyi öngörmüyorum." ifadesini kullandı.

Polonya'nın bu tutumunun toplantıya katılan taraflarca olumlu karşılandığını ifade eden Tusk, Ukrayna'ya yapılan uluslararası yardımı kritik bir lojistik merkez üzerinden ülkesinin koordine ettiğini ve bunun olağanüstü derecede önemli bir görev olduğunu vurguladı.

Başbakan Tusk, görüşmelerin Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sözde kalmaması, somut ve pratik hale getirilmesi üzerinde yoğunlaştığını belirterek, "Ukrayna, Avrupa'nın verdiği sözleri yerine getirdiğini görmeli." diye konuştu.

Zirve kapsamında liderlerin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakereye ikna etme yollarının ele alındığına dikkati çeken Tusk, Avrupa ve ABD'nin çabalarına rağmen somut sonuç alınamamasının yarattığı hayal kırıklığını hiç kimsenin gizlemediğini söyledi.

Tusk, koalisyon üyelerinin dayanışması, kararlılıkları ve iyi işbirliklerinden çok etkilendiğini sözlerine ekledi.