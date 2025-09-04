İtalya’da binlerce kişi Sumud Filosu ve Gazze’ye destek için yürüdü

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelerin Sicilya Adası'nın doğusundaki buluşma noktalarından olan Katanya Limanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, ellerindeki Filistin bayrakları ve Filistin'e, filoya destek belirten dövizlerle şehir merkezine doğru yürüdü.

Katanya şehir merkezinin Cali, Vittorio Emanuele 2 caddeleri ile Duomo Meydanı'nı kateden binlerce Filistin destekçisinin yürüyüşü, Federico di Svevia Meydanı'ndaki miting yerinde son buldu.

Yürüyüş sırasında göstericiler sık sık "Filistin'e özgürlük", "Bizim şehirlerimiz Filistin'le", "Soykırımı durdurun", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "İntifada" şeklinde slogan atarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve ablukasına tepki gösterdi.

Kortejin son bölümündeki miting alanındaki ekrana da "Gazze, biz geliyoruz" yazısı yansıtıldı.

Yürüyüşün düzenleyicileri arasında yer alan öğrenci kolektiflerinden bir öğrenci, yaptığı konuşmada, bugünkü yürüyüşlerine 15 bin kişinin katıldığını belirtti.

Bir aktivist de "Çok az şey yapıyoruz. Bu soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmamız lazım." dedi.

HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN GAZZE'YE DOĞRU YOLA ÇIKACAK

Küresel Sumud Filosu'nun önemine dikkati çeken bir başka aktivist de "Kalplerimiz, bu limandan ayrılacak olan ve Akdeniz'in farklı limanlarından Gazze'ye ablukayı kırmak, bugün Filistin'de aç ve susuz bırakılanlara yardım götürmek için hareket eden arkadaşlarımızla birlikte atıyor. Onlarla dayanışma mesajı gönderiyoruz. Bizim mesajımız aynı zamanda mücadele edeceğimizdir. Bugün çok güzel bir gösteriye imza attık. Yarın işlerimize, okullarımıza, üniversitemize, rutinimize döneceğiz, belki bu şekilde normale döndürmek istiyorlar ama on binlerce kişi katledilirken normale dönmek diye bir şey olamaz." diye konuştu.

İtalya'dan Küresel Sumud Filosu'na katılacak teknelerin, Sicilya Adası'nın doğusundaki limanlardan 7 Eylül Pazar hazırlıklarını tamamlayıp, İspanya'nın Barselona kentinden geçen pazar yola çıkanlarla buluşarak, Gazze'ye doğru devam etmesi bekleniyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.