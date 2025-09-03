03 Eylül 2025, Çarşamba
Şam'daki askeri üste patlama!

Şam'daki askeri üste patlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.09.2025 13:45
Şam’daki askeri üste patlama!

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir askeri üste patlama meydana geldi.

Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki askeri üste meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Suriye yönetiminden olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

