Putin’den Zelenskiy’e görüşme çağrısı: Moskova’ya gel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya çözüm bulunması için sağduyunun hakim olması halinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

"TÜNELİN SONUNDA IŞIK VAR"

Putin, çatışmanın sona erdirilmesi için "makul bir yol" üzerinde anlaşmanın mümkün olduğunu vurguladı. Putin, "Tünelin sonunda ışık var. Eğer sağduyu hakim olursa, Ukrayna'daki çatışmayı bitirmek için kabul edilebilir bir yol üzerinde anlaşabiliriz" dedi.

Putin ayrıca, bu duruma yol açan sorumluların, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını göz ardı edenler olduğunu söyledi. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in açıklamalarını değerlendirirken ise, bu girişimi "Ukrayna'daki trajedinin sorumluluğunu üzerlerinden atmaya yönelik başarısız bir çaba" olarak nitelendirdi.

ZELENSKİY İLE GÖRÜŞME SİNYALİ

Rus lider, Zelenskiy ile yapılacak görüşmenin Moskova'da gerçekleşmesi gerektiğini belirtti:

"Zelenskiy gelsin, görüşme gerçekleşir. Eğer görüşme iyi hazırlanırsa, ben hazır olacağım"

Putin, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına karşı olduklarını ve Rusya'nın çatışmada toprak kazanmak için değil, halkın haklarını korumak için hareket ettiğini vurguladı.

Rus lider, "Her ülke güvenlik garantilerini kendisi seçebilir; bu hem Ukrayna hem de Rusya için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

ÇİN İLE İLİŞKİLER VE ENERJİ PROJELERİ

Putin, Çin ziyaretiyle ilgili olarak olumlu değerlendirmelerde bulundu:

"Ziyaret olumlu ve faydalı geçti. Çin ile uzun süredir 'Sibirya 2' boru hattı anlaşmaları üzerinde çalışıyoruz. Küresel enerji talebi artıyor, özellikle Çin'de. Bu anlaşmalar karşılıklı fayda sağlıyor ve Çin için rekabet avantajları yaratıyor. Fiyatlar belirli piyasa temelli bir formüle göre belirleniyor. Bu, istikrarlı ve güvenilir enerji arzı sağlayacak."