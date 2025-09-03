İsrail’den Husiler’in liderine ilişkin iddia: Sana’yı terk etti

Savunma Bakanı Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin açıklamada bulundu.

Katz, başkent Sana'dan kaçtığını söylediği üst düzey Husi liderleri öldürme tehdidinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın İngiltere merkezli Şarkul Avsat gazetesi, Yemen'de bazı üst düzey Husi liderlerinin Sana'yı terk ederek Saada, Amran ve Husi kontrolündeki diğer bölgelerdeki tahkimli sığınaklara geçtiğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu, 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü saldırı gerçekleştirdi." ifadesini kullanmıştı.

Husiler, İsrail'in saldırısında aralarında Husi yönetiminin Başbakanı Ahmed er-Rehavi ve 9 bakanın da bulunduğu 12 yetkilinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.