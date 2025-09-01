Küresel Sumud Filosu limana geri döndü! Olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer ertelendi

01 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2025 21:25 Güncelleme: 01.09.2025 21:26
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferin ertelendiğini duyurdu.

"KÜRESEL SUMUD FİLOSU" LİMANA GERİ DÖNDÜ

Filo tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bir deneme seferi yaptık ve ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle fırtınanın geçmesini beklemek için limana döndük. Bu, küçük teknelerde yaşanabilecek olası sorunları önlemek için seferimizi ertelemek anlamına geliyordu. 30 knot'u aşan rüzgarlar ve Akdeniz'in öngörülemeyen doğası karşısında, tüm katılımcıların güvenliğini ve refahını önceliklendirmek ve görevimizin başarısını korumak için bu kararı aldık. Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte yeniden yola çıkacağız."

