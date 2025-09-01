Küresel Sumud Filosu limana geri döndü! Olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer ertelendi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferin ertelendiğini duyurdu.

Filo tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bir deneme seferi yaptık ve ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle fırtınanın geçmesini beklemek için limana döndük. Bu, küçük teknelerde yaşanabilecek olası sorunları önlemek için seferimizi ertelemek anlamına geliyordu. 30 knot'u aşan rüzgarlar ve Akdeniz'in öngörülemeyen doğası karşısında, tüm katılımcıların güvenliğini ve refahını önceliklendirmek ve görevimizin başarısını korumak için bu kararı aldık. Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte yeniden yola çıkacağız."