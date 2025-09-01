İran’da bekârlık alarmı: 45 yaş altında 17 milyon kişi evlenmemiş

İran devlet televizyonuna konuşan Rahimi, ülkede gençler arasındaki evlilik oranlarına ilişkin bilgi verdi.



Ülke genelinde son yıllarda evlenme oranında düşüş gözlendiğini dile getiren Rahimi, "45 yaş üzeri erkeklerin yüzde 14'ü, kadınların ise yüzde 4'ü hiç evlenmedi. Bu durum kesin bekarlığın artış eğilimini göstermektedir. 45 yaş altı erkeklerde 9,5 milyon ve kadınlarda 7,5 milyon bekar var. " dedi.



Evliliği teşvik edici faaliyetler kapsamında ülke genelinde 1500 evlilik danışmanlık merkezine ruhsat verildiğini aktaran Rahimi, geçen yıl evlilik öncesi 9 bin 800 atölye çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.



İranlı bazı uzmanlara göre, ülkede evlenmenin önündeki engeller arasında ekonomik sorunlar, özgüven eksikliği, kadınlarda feminist yaklaşımlar ve erkeklerde sorumluluktan kaçma gibi sebepler yer alıyor.



İran'ın nüfusu 2024 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 90 milyon.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN