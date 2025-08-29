Siyonist Bakan Ben Gvir'den skandal! Başkan Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı | Tepkiler çığ gibi...
Terör devleti İsrail'in eli kanlı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, haddini aşarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Siyonist bakan sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ile şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak "Turkey = Hamas" ifadelerini kullandı. Ben Gvir'e sosyal medyadan tepki yağdı.
Terör devleti İsrail Gazze'de aylardır saldırılarına devam ederken Başkan Erdoğan ise zulmü lanetleyerek mazlumların yanında olduğunu her seferinde belirtiyor.
Bunu hazmedemeyen İsrailli bakanlar ise Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hedef alan küstah ifadeler kullanmaya devam ediyor.
Son olarak Terör devleti İsrail'in eli kanlı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, haddini aşarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Siyonist bakan sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ile şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak "Turkey = Hamas" ifadelerini kullandı.
TEPKİ YAĞDI
Ben Gvir''in skandal paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.
İşte o tepkiler...
"Fark şu ki, Türkiye'den korkuyorsunuz"
İ"srail=Terorist"
"Israel = Hitler"
