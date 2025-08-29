Siyonist Bakan Ben Gvir’den skandal! Başkan Erdoğan’ı hadsizce hedef aldı | Tepkiler çığ gibi...

Terör devleti İsrail Gazze'de aylardır saldırılarına devam ederken Başkan Erdoğan ise zulmü lanetleyerek mazlumların yanında olduğunu her seferinde belirtiyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Bunu hazmedemeyen İsrailli bakanlar ise Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hedef alan küstah ifadeler kullanmaya devam ediyor.