29 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Siyonist Bakan Ben Gvir'den skandal! Başkan Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı | Tepkiler çığ gibi...

Siyonist Bakan Ben Gvir'den skandal! Başkan Erdoğan'ı hadsizce hedef aldı | Tepkiler çığ gibi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2025 17:14 Güncelleme: 29.08.2025 18:07
ABONE OL
Siyonist Bakan Ben Gvir’den skandal! Başkan Erdoğan’ı hadsizce hedef aldı | Tepkiler çığ gibi...

Terör devleti İsrail'in eli kanlı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, haddini aşarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Siyonist bakan sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ile şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak "Turkey = Hamas" ifadelerini kullandı. Ben Gvir'e sosyal medyadan tepki yağdı.

Terör devleti İsrail Gazze'de aylardır saldırılarına devam ederken Başkan Erdoğan ise zulmü lanetleyerek mazlumların yanında olduğunu her seferinde belirtiyor.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Bunu hazmedemeyen İsrailli bakanlar ise Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hedef alan küstah ifadeler kullanmaya devam ediyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Son olarak Terör devleti İsrail'in eli kanlı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, haddini aşarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Siyonist bakan sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan ile şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafını paylaşarak "Turkey = Hamas" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI
Ben Gvir''in skandal paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.

Siyonist Bakan Ben Gvir’den skandal! Başkan Erdoğan’ı hadsizce hedef aldı | Tepkiler çığ gibi...

İşte o tepkiler...

"Fark şu ki, Türkiye'den korkuyorsunuz"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İ"srail=Terorist"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"Israel = Hitler"

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör