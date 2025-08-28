Siyonist sevici Milei'ye ülkesinde taşlı saldırı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dostu Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Buenos Aires eyaletinde 7 Eylül'de yapılacak yerel seçimler öncesinde düzenlediği kampanya sırasında taşlı saldırıya uğradı.
Başkent Buenos Aires'e bağlı Lomas de Zamora bölgesinde halka hitap eden Milei, üstü açık bir araçtayken protestocu bir grubun taşlı saldırısıyla karşılaştı.
Koruma ekibi, Devlet Başkanı Milei'yi hızla araçtan indirerek zırhlı bir araca bindirdi ve güvenli bir noktaya götürdü.
Milei saldırıdan zarar görmezken, çevrede bulunan bir kişinin hafif yaralandığı, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Hükümet, saldırıdan eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e bağlı siyasi grupları sorumlu tuttu.
Olay sırasında Milei'ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti.
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.
ARJANTİN BUENOS AİRES'TEKİ YEREL SEÇİMLER İÇİN GERİ SAYIM
Arjantin'de 7 Eylül'de Buenos Aires eyaletinde kritik yerel seçimler yapılacak.
Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışılırken, Devlet Başkanı Milei'nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek.
Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçimlerin sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkileyecek.
İktidar, bu seçimleri Milei'nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.
SİYONİST SEVİCİ TÜRK DÜŞMANI
Geçtiğimiz Haziran ayında Milei, Tel Aviv'e bir ziyaret gerçekleştirmiş, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Knesset'te özel oturuma katılmıştı.
Milei, Netanyahu'nun Osmanlı ile ilgili skandal sözlerine siyonist vekillerle birlikte alkış tutmuş, Gazze'deki soykırımı görmezden gelerek İsrail'e bağlılığını yinelemişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi kim olacak? Torbalar belli oldu: Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
- Çelik Kubbe nedir, Türkiye’de aktif mi? Savunma Sanayii’nde ASELSAN Damgası: Çelik Kubbe’nin bileşenleri neler, nasıl çalışır?
- Tarım Kredi'den yaz sonu kampanyası: 28 Ağustos-1 Eylül kataloğunda fiyatlar indi! Zeytinyağı 399, Kasap sucuk 649 TL...
- Memura %13,26+1000 TL ek ilave zam! Emekliye (4C) en düşük 26.678 TL! Maaşlar meslek meslek hesaplandı: Polis hemşire, öğretmen…
- Meteoroloji uyardı, İstanbullular dikkat: 40-60 km HIZLA ESECEK! Güneyde kavurucu sıcaklık, Marmara ve Ege’de fırtına
- 30 Ağustos kapalı yollar listesi 2025 | 30 Ağustos Cumartesi günü kapalı yollar ve alternatif güzergahları
- İlk buluşmada tüm sırlarını masaya döken o 3 burç…
- Onlar denizlerin kabusu! Korku filminde rol alabilecek tuhaf deniz yaratıkları
- KANLI AY TUTULMASI TARİHİ 2025 | Kanlı ay tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye'den görülebilecek mi?
- Bu besinler bağırsaklarınızı kalkan gibi koruyor! İşte kansere karşı koruyucu 7 yüksek lifli besin
- Zeka testi: Zebralar arasındaki piyano nerede? 736 kişiden 34'ü bulabildi
- Kredilerde hesaplama değişti! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde faiz oranları ne oldu? İşte örnek hesaplama