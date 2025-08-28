Siyonist sevici Milei’ye ülkesinde taşlı saldırı

Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Lomas de Zamora kentinde Devlet Başkanı Javier Milei, kız kardeşi ve başdanışmanı Karina Milei ile siyasi müttefiki Sebastian Pareja'nın katıldığı seçim mitingi olaylı geçti. Kampanya konvoyuyla kente gelen Milei, muhalif grupların protestosuyla karşılaştı. Engelliler kurumunu da kapsayan yolsuzluk iddialarını dile getiren göstericiler, konvoya taş ve şişeler fırlattı. Saldırılar üzerine güvenlik güçleri, Devlet Başkanı Milei'yi acil şekilde bölgeden tahliye etti. Milletvekili adayı Jose Luis Espert ise motosikletle uzaklaştı. Olayın ardından hükümet yanlıları ile karşıtları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. (AA)



Olay sırasında Milei'ye, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri olan kız kardeşi Karina Milei de eşlik etti.



Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, resmi heyetten kimsenin yaralanmadığını yineleyerek saldırının sorumluluğunu Peronist muhalefete yükledi.



ARJANTİN BUENOS AİRES'TEKİ YEREL SEÇİMLER İÇİN GERİ SAYIM



Arjantin'de 7 Eylül'de Buenos Aires eyaletinde kritik yerel seçimler yapılacak.



Seçimlerde eyalet meclisinin yenilenecek sandalyeleri için yarışılırken, Devlet Başkanı Milei'nin liderliğindeki iktidar bloku La Libertad Avanza ile ana muhalefet gücü Peronist hareket karşı karşıya gelecek.



Buenos Aires, ülkenin en kalabalık eyaleti olması nedeniyle seçimlerin sonucu yalnızca yerel siyaseti değil, aynı zamanda ulusal politik dengeleri de doğrudan etkileyecek.



İktidar, bu seçimleri Milei'nin reform gündemine destek olarak görürken; muhalefet ise hükümete karşı bir güç denemesi olarak değerlendiriyor.

SİYONİST SEVİCİ TÜRK DÜŞMANI

Geçtiğimiz Haziran ayında Milei, Tel Aviv'e bir ziyaret gerçekleştirmiş, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Knesset'te özel oturuma katılmıştı.

Milei, Netanyahu'nun Osmanlı ile ilgili skandal sözlerine siyonist vekillerle birlikte alkış tutmuş, Gazze'deki soykırımı görmezden gelerek İsrail'e bağlılığını yinelemişti.