BMGK’nin Gazze çağrısına Hamas’tan destek: Soykırıma karşı konsensüs

ABD dışındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes talebi Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı. Hareket, bu çağrının "soykırıma karşı geniş çaplı uluslararası bir konsensüsün" varlığını ortaya koyduğunu vurguladı. New York'ta düzenlenen oturumda, Gazze'deki kıtlık gündeme alınırken, ABD dışındaki üyelerin imza attığı açıklamada İsrail'e savaşı durdurma ve insani krizi sonlandırma çağrısı yapıldı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "BMGK üyelerinin, Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunan ve açlığın bir silah olarak kullanılmasının uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu teyit eden açıklamasının memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi.

BMGK'nin açıklamasının, Gazze'de "faşist" İsrail eliyle oluşturulan insani trajediye ve kıtlığın yayılmasının çocuklar ile masum insanların hayatları üzerinde oluşturacağı tehlikeye ışık tuttuğu kaydedildi.

"İlerici bir adım" olarak nitelendirilen bu açıklamanın, "Gazze'de abluka altındaki 2 milyonu aşkın insana uygulanan soykırımı ve aç bırakma politikasını kınayan geniş çaplı uluslararası konsensüsü" yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin, bağlayıcı kararların çıkarılmasını engelleyerek, kendisini, Filistin halkının maruz kaldığı kıtlık ve katliamlarda İsrail'in suç ortağı haline getirdiği aktarıldı.

Dün, ABD hariç BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi, Gazze'deki kıtlığa derhal son verilmesini, İsrail'in savaşı durdurmasını ve askeri operasyonları genişletme kararından vazgeçmesini talep etmişti.

Gazze'deki kıtlığın "insan yapımı bir kriz" olduğu ilan edilirken, Konsey'de bunu kabul etmeyi reddeden tek ülke ABD olmuştu.