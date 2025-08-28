Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü: Masada Rusya Ukrayna barışı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Gazze'deki durumun da ele alındığı görüşmede Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırıdı.