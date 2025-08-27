Trump iş insanı Soros’a yüklendi: Oğluyla birlikte yargılanmalı

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, iş insanı Soros'u hedef aldı.



Trump, açıklamasında, "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.