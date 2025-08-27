Trump iş insanı Soros’a yüklendi: Oğluyla birlikte yargılanmalı

27 Ağustos 2025, Çarşamba
27.08.2025
ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı George Soros ile oğlunun "ABD'deki şiddet içeren protestoları desteklediği" gerekçesiyle yargılanması gerektiğini savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, iş insanı Soros'u hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "George Soros ve onun harika radikal solcu oğlu, ABD'nin dört bir yanında şiddet içeren protestoları destekledikleri için RICO yasası uyarınca yargılanmalıdır. Bu delilerin Amerika'yı daha fazla parçalamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Amerikalı iş insanı George Soros (ahaber.com.tr arşivi)Amerikalı iş insanı George Soros (ahaber.com.tr arşivi)

Soros ile oğlunun Amerika'da rahat hareket etmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Trump, "Soros ve psikopat grubu, ülkemize büyük zarar verdi! Buna, onun batı yakasındaki çılgın arkadaşları da dahil. Dikkatli olun, sizi izliyoruz." ifadelerine yer verdi.

