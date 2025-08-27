Rusya’dan Twitch’e 61 milyon ruble ceza

Twitch aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.Rusya'da yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle Twitch'in yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirketin 61 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.Ülkede daha önce de Twitch'e çeşitli yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.