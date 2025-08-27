Aliyev: İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yapıyoruz

Azerbaycan, Suriye, Türkiye ve Katar arasında yapılan dörtlü anlaşma ile Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaştırıldığını hatırlatan Aliyev, "Şimdilik 1,2 milyar metreküp gazın tedariki konusunda anlaşmaya vardık ancak ileride bu hacim artırılabilir." dedi.



Aliyev, Suriye ile İsrail ilişkilerine değinerek, "Suriye ile İsrail yetkilileri arasındaki görüşmeler bizim arabuluculuğumuzla gerçekleşti. Amacımız bölgede barış ve öngörülebilir bir ortam yaratmaktı. Buna küçük de olsa katkımız olduysa bundan memnunuz." ifadelerini kullandı.



Türkiye-İsrail ilişkilerine de değinen Aliyev, daha önce iki ülke arasında normalleşmeye destek verdiklerini hatırlattı.



Aliyev, "Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşmenin ilk aşamasında Azerbaycan'ın rolü her iki tarafça takdir edildi. Bugün ilişkileri gergin olsa da bizden talep olursa yardımcı olmaya hazırız. Eğer böyle bir talep gelmezse sessiz diplomatik çabalarla ortak zemin bulunmasına destek verebiliriz." dedi.



TÜRKİYE KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖNDE GELEN ASKERİ GÜÇTÜR



Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkelerin ilişkilerinden de bahseden Aliyev, "Türkiye ile çok yakın ilişkilerimiz var. Şuşa'da 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ülkelerimizi askeri ve siyasi müttefik yapan beyanname imzaladık. Bu, sadece iki ülke için değil bütün Türk dünyası için önemli bir unsurdur." diye konuştu.



Aliyev, TDT üyelerinin aynı köke sahip olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Hepimiz Türk kökenliyiz. Fakir ülkeler değiliz. Geniş coğrafyamız var. Türkiye küresel ölçekte önde gelen askeri güçtür ve Türk ordusu NATO içinde ABD'den sonra ikinci sıradadır. Azerbaycan ordusu da kendini geçit törenlerinde değil, savaş meydanında göstermiştir. TDT üyelerinde siyasi istikrar, birbirleriyle ve hepsi arasında dostane ilişkiler mevcuttur. Bu da teşkilatı gerçekten eşsiz kılıyor. TDT'yi uluslararası arenada söz sahibi olan, küresel bir oyuncuya dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Dev bir coğrafyada kimse için tehdit oluşturmayan, fakat pek çokları için bir fırsat olarak görülen güçlü bir birlik kurabileceğimizi göstereceğiz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN