İsrail Savunma Bakanı Katz: Suriye’yi işgali sürdüreceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (ahaber.com.tr arşivi)



KAN'a konuşan yetkililer, "saldırmazlık anlaşmasının" İsrail işgal güçlerinin devam eden saldırılarını sona erdirmesini ve Suriye'deki Dürzilerin korunmasını garanti edeceğini iddia etti.



Washington yönetiminin İsrail'i Suriye ile mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varılması için görüşmeleri hızlandırmaya çağırdığını aktaran yetkililer, "Trump'ın bu anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede açıklaması önemli ve bu nedenle görüşmeler ilerliyor." dedi.



ŞAM-TEL AVİV HEYETLERİ PARİS'TE GÖRÜŞMÜŞTÜ



Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer bölgesel gerginliğin azaltılması amacıyla ABD'nin arabuluculuğunda 19 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te görüşme gerçekleştirmişti.



Söz konusu görüşmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da katıldığı bildirilmişti.



Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'ye konuşan bir hükümet kaynağı, görüşmede tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılıklarını yinelediklerini ve ülkenin bölünmesini hedefleyen her türlü projeye karşı olduklarını vurguladıklarını belirterek, Süveyda'nın Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğu ve Dürzi vatandaşların ulusal dokunun asli bir unsuru olarak görüldüğünün ifade edildiğini aktarmıştı.

1974 ATEŞKESİNE MUTABIK KALINMASI



Suriye'nin güneyindeki insani durumun da ele alındığına işaret eden kaynak, Süveyda ve Bedevi halkına yönelik insani yardımların artırılması ve zorlayıcı yaşam koşullarının hafifletilmesi gerektiği konusunda tarafların mutabakata vardığını belirtmişti.