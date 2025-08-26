İşgalci İsrail Batı Şeria’daki koruma komitelerine saldırdı

Bebek katili İsrail ordusu, Gazze'de 1 yıla yakın sürdürdüğü soykırımın ardından bölgede saldırılarına devam ediyor. Siyonist rejim Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil kasabasındaki yerel koruma komitelerinin, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, El-Mezrea eş-Şarkiyye kasabasındaki arazilerde toplandığını gözlemlediğini ifade etti.

Ordu koruması altındaki İsraillilerin, koruma komitelerinde görevli Filistinlere ateş açtığını aktaran görgü tanıkları, olayda herhangi bir yaralanma veya hasar meydana gelmediğini dile getirdi.

Filistin devlet televizyonu ise İsraillilerin Sincil kasabasının güneyindeki Et-Tell bölgesine düzenledikleri saldırıda yoğun şekilde gerçek mermi kullandığını bildirdi.

