Bakan Fidan'dan İrlanda'da önemli temaslar: Başbakan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Dublin'de bir araya geldi. Fidan ayrıca, Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun Düzenleyicisi Senatör Alison Comyn'i Dublin'de kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Dublin'de bir araya geldi.
DUBLIN'DE ÖNEMLİ TEMASLAR
Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, Fidan'ın İrlanda'daki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre Fidan, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü. Bakan Hakan Fidan ayrıca, Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun Düzenleyicisi Senatör Alison Comyn'i Dublin'de kabul etti.