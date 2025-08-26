Bakan Fidan’dan İrlanda’da önemli temaslar: Başbakan Yardımcısı ile görüştü

26 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.08.2025 21:47 Güncelleme: 26.08.2025 21:49
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Dublin'de bir araya geldi. Fidan ayrıca, Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun Düzenleyicisi Senatör Alison Comyn'i Dublin'de kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Dublin'de bir araya geldi.

DUBLIN'DE ÖNEMLİ TEMASLAR

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, Fidan'ın İrlanda'daki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre Fidan, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü. Bakan Hakan Fidan ayrıca, Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubunun Düzenleyicisi Senatör Alison Comyn'i Dublin'de kabul etti.

