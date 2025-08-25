KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin takvimi ve yasakları başladı

YSK'den yapılan açıklamaya göre, seçim yasakları 24 Ağustos'tan başlamak üzere Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun yapılacağı 18 Ekim'e kadar devam edecek.



YSK'nin açıkladığı seçim takvimi uyarınca, siyasal partilerin cumhurbaşkanı adaylarını 9 Eylül'e kadar belirlemeleri gerekirken, adaylık başvuruları 12 Eylül'de yapılacak.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna katılma yeterliliği bulunan adaylar, 12 Eylül'de YSK tarafından geçici aday olarak ilan edecek.



Açıklamaya göre YSK, 21 Eylül'de cumhurbaşkanı kesin adaylarını belirleyerek 22 Eylül'de kamuoyuna duyuracak, seçmen listeleri ise 14 Eylül'de askıya alınarak 7 gün askıda kalacak.



Sandık seçmen listeleri ise 29 Eylül'de tamamlanacak. Listelerde yapılacak düzeltmeler siyasi parti ve bağımsız adaylara bildirilecek.



Bağımsız adayların oy pusulasında istedikleri işaret veya sembolü, 15 Eylül'de Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları gerektiği seçim takviminin içindeki kurallar arasında yer aldı.



Oy pusulalarındaki adayların sırası ile ulusal televizyon kanalı BRT'deki propaganda sırası 22 Eylül'de Yüksek Seçim Kurulu huzurunda düzenlenecek kura çekimi ile belli olacak.



YSK'den yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 19 Ekim'de yapılacak ilk turu için ulusal kanal BRT'deki propaganda yayınlarının 23 Eylül'de başlayacağı belirtilerek, siyasal partiler ile bağımsız adayların, propaganda yapmak için kurula 28 Eylül'e kadar dilekçe verebilecekleri bildirildi.



KKTC seçmen kartlarının 16 Ekim'de dağıtılacağı ve adayların seçim propagandasının ise 18 Ekim'de sona ereceği bilgisine de YSK'nin açıklamasında yer verildi.



SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI



KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında 24 Ağustos ile 18 Ekim arasında uygulanacak yasaklar YSK tarafından duyuruldu.



16 madde halinde sıralanan seçim yasaklarının adayların yanı sıra, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerini de bağlayıcı şartları bulunuyor.



YSK'nin ilan ettiği seçim takvimi ve yasaklarının arasında, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin seçim ile ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında, KKTC 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası Kurallarına uymaları şartı da gerekiyor.



KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ



KKTC'de cumhurbaşkanı 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve dönem kısıtlaması bulunmuyor.



Seçimde ilk turda yüzde 50+1 oyun alınması (salt çoğunluk) halinde ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor, hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda en çok oyu alan ilk iki aday 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor ve ikinci turda en yüksek oyu alan cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY ŞARTLARI NELER?



KKTC'de cumhurbaşkanı seçilebilmek için 35 yaşını doldurmuş olmak, yükseköğrenim mezunu olmak, Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve KKTC yurttaşı olmak, en az 5 sene KKTC'de ikamet etmek şartı aranıyor.



KKTC'de en son 2022 yılında yapılan yerel seçimler için seçmen sayısı 208 bin 236 olarak belirlenmişti. KKTC'de seçmen olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

NE OLMUŞTU?



KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ülkeyi 1985-2005 tarihleri arasında bağımsız olarak seçimlere girerek yönetti. Denktaş, 2000 yılında Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve aday sayısının bire inmesi nedeniyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş, 2005 yılındaki seçimde aday olmamıştı.



2005 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Mehmet Ali Talat, yüzde 55,59 oy oranı ile KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı olurken, 2010 yılında ise UBP'nin adayı Dr. Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oy oranı ile KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı olmuştu.



2015 yılında yapılan seçimler sonucu KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olurken, 2020 yılındaki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu göreve gelerek 5. Cumhurbaşkanı seçilmişti.



KKTC'de 19 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi 1. Turu için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, akademisyen Mehmet Hasgüler ve Kıbrıs Sosyalist Partisi'nden (KSP) Osman Zorba adaylıklarını basın yoluyla duyurdu.