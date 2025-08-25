İşgalci İsrail’den Yemen’e hava saldırısı: Ölü sayısı 6’ya yükseldi

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı dünkü saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.



Açıklamada, "Düşman İsrail uçaklarının başkent Sana'ya düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 6'ya, yaralananların sayısı ise 86'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.



Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail'in hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 67 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



İSRAİL'DEN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI



İsrail işgal güçlerine ait savaş uçakları, dün, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti.



İsrail işgal güçlerinden yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyurulmuştu.



Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etmişti.



Netanyahu, daha sonra yaptığı açıklamada, Yemen'e hava saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulunmuştu.

