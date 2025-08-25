ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna sürecine ilişkin iki lidere tehdit: Anlaşma olmazsa yaptırım var
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Güney Kore Devlet Başkanı Myung'u ağırlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ukrayna zirvesi sonrası soruları yanıtlarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uyarısında bulundu. Trump, Putin ve Zelenski'nin ikili görüşme için henüz bir adım atmadığını vurgularken 'Anlaşma olmazsa o zaman çok güçlü şekilde müdahale edeceğim.' dedi.
ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Oval Ofis'te ağırladığı görüşmede, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin halen ikili bir görüşme için herhangi bir adım atmaması konusunda üzgün olduğunu ifade eden Trump, bu sürecin "iki kişilik bir tango" gibi olduğunu belirtti.
"KENDİ ARALARINDA ÇÖZMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"
Savaşı sona erdirmek için Moskova ile Kiev'in konuşması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu onlara kalmış bir şey. Her zaman dediğim gibi, tango iki kişiyle yapılır ve onlar da bir araya gelmeliler. Bu savaşı çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Belki başarırlar, belki başaramazlar bilmiyorum. Onlara, bunu kendi aralarında çözmeleri gerektiğini söyledim. Bu sizin aranızda bir mesele, bizimle ilgisi yok dedim." değerlendirmesini yaptı.
"YA ANLAŞMA YAPACAĞIZ YA DA YAPMAYACAĞIZ"
Trump, Rusya'nın Ukrayna ile barış anlaşmasına yanaşmaması durumunda ne yapacağına ilişkin de "Bunun büyük sonuçları olacak ama ne olacağını göreceğiz. Bu, sona ermesi gereken bir şey. Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim. Ya bir anlaşma yapacağız ya da yapmayacağız." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Alaska Zirvesi için ABD topraklarına gelmesinin önemli olduğunu söyleyen Trump, "Bu büyük bir tavizdi ve bunu yaptığı için minnettarım. Rusya ile her zaman harika bir ilişkimiz oldu. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil." diye konuştu.
ZELENSKİ: İKİ LİDER ARASINDA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanmasına yönelik X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu. Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldiklerini belirtti.
Trump'ın gerçek barışı sağlama konusundaki kararlılığına övgüde bulunan Zelenski, "ABD'nin Ukrayna'nın güvenlik yapısında rol almaya hazır olmasını değerli buluyoruz. Ekiplerimiz de bu yapıyı oluşturmak için aktif olarak çalışıyor." ifadelerine yer verdi. Zelenski, Rusya'yı müzakereye zorlamak için yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların masada olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor."
Ukrayna ile ABD arasındaki askeri işbirliğinin önemine dikkati çeken Zelenski, silah tedariki ve insansız hava araçları (İHA) konusunda iki güçlü anlaşma fırsatının bulunduğunu aktardı. Zelenski, Rusya tarafından alıkonulan çocukların ülkesine iade edilmesi konusunda Trump ve eşi Melania Trump'ın kişisel çabalarını sürdürmesini umut ettiklerini kaydetti.
