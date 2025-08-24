Barrack Netanyahu’yla görüştü: Masada Suriye ve Lübnan var

The Jerusalem Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan bir kaynağa göre, ABD Suriye Özel Temsilcisi Barrack, görüşmede Netanyahu'dan Lübnan'a düzenledikleri saldırıları sona erdirmelerini istedi.



Söz konusu kaynağa göre, ikili, Suriye ile İsrail arasındaki müzakereleri de ele aldı.



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile de bir araya geldi.



İsrail seyahatinde Barrack'a ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus da eşlik etti.



İSRAİL VE SURİYE HEYETLERİ PARİS'TE BİR ARAYA GELMİŞTİ



İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame ile Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ağustos'ta bir araya gelmişti.



Görüşmede İsrail ile Suriye sınırındaki "güvenlik konusunun" ele alındığı belirtilmişti.



Suriye devlet kanalı El-İhbariyye'ye konuşan bir hükümet kaynağı ise görüşmede Suriye tarafının 1974'te imzalanan ateşkes anlaşmasının yeniden etkinleştirilmesi için net bir mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdiğini belirtmişti.



Kaynak, bu mekanizmanın İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini durdurmayı ve bölgede daha istikrarlı bir ortam oluşturmayı amaçladığını söylemişti.



İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ



İsrail işgal güçleri, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.



İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.



İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.



İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.



İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI



İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail işgal güçleri, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.



Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail işgal güçleri Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.



İsrail işgal güçleri, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN