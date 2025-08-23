Katil İsrail ordusu açıkladı: "Bir askerimiz öldü"

24 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 23:28
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada bir askerinin öldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, Kfir Tugayı'nın Şimşon Taburu'ndan Ori Gerlic'in Gazze'nin güneyindeki çatışmada öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen asker sayısı 899'a yükseldi.

