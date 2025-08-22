22 Ağustos 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Myanmar-Hindistan sınırında deprem!

Myanmar-Hindistan sınırında deprem!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 10:10
ABONE OL
Myanmar-Hindistan sınırında deprem!

Myanmar’ın Hindistan sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 11.26’da kaydedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) açıklamasına göre, merkez üssü Myanmar'ın Hindistan sınırındaki Mawlaik bölgesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerel saatle 11.26'da yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Hindistan'ın Myanmar sınırına yakın Aizawl şehrinde de hissedildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör