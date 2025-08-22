Myanmar-Hindistan sınırında deprem!
Myanmar’ın Hindistan sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 11.26’da kaydedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) açıklamasına göre, merkez üssü Myanmar'ın Hindistan sınırındaki Mawlaik bölgesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerel saatle 11.26'da yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Hindistan'ın Myanmar sınırına yakın Aizawl şehrinde de hissedildi.