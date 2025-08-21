İsrail’den Lübnan’a peş peşe hava saldırısı! 4 yaralı

21 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
21.08.2025 05:49
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Saldırılar, Lübnan ile İsrail arasında geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusu, Nabatieh bölgesindeki Ansar ve Tyre bölgesinde yer alan el-Housh'a hava saldırıları gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, el-Housh'a düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024'ten bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda toplam 281 kişi hayatını kaybederken, 593 kişi de yaralandı.

