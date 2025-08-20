Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle 2 ayda 746 kişi hayatını kaybetti!
Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı afetlerde 26 Haziran'dan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 746'ya çıktı. Ülkenin kuzeybatısındaki arama kurtarma ekipleri, Buner bölgesindeki kayıp 150 kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, yağışların sebep olduğu afetlerin etkilerinin ülke genelinde sürdüğü ve bu afetler sonucunda son 24 saatte çoğunluğu Gilgit Baltistan bölgesinde 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Ülke genelinde yaklaşık 2 ayda afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 746'ya yükseldi.
Ülkenin kuzeybatısındaki arama kurtarma ekipleri, Buner bölgesindeki kayıp 150 kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, güney bölgelerinde yoğun yağış beklendiğini belirterek, yağışların Karaçi, Haydarabad, Thatta, Badin, Mirpurkhas ve güneydeki Sindh eyaletindeki Sukkur'da otoyolları su altında bırakabileceğini, ulaşımı aksatabileceğini, elektrik ve telekomünikasyon şebekelerine zarar verebileceğini duyurdu.
