Pakistan’da muson yağmurları nedeniyle 2 ayda 746 kişi hayatını kaybetti!

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, yağışların sebep olduğu afetlerin etkilerinin ülke genelinde sürdüğü ve bu afetler sonucunda son 24 saatte çoğunluğu Gilgit Baltistan bölgesinde 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülke genelinde yaklaşık 2 ayda afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 746'ya yükseldi.