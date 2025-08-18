Mısır'dan İsrail'in "Büyük İsrail" planına tepki

Abdulati, Mısır'a resmi bir ziyarette bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı önünde ortak basın toplantısı düzenledi.



Filistin halkının abluka ve sistematik açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Abdulati, Gazze'ye yönelik tehditlerin ve işgal planlarının ciddi endişe kaynağı olduğunu söyledi.



Mısır'ın Filistin meselesine yönelik tutumunun değişmez olduğunu vurgulayan Abdulati, herhangi bir zorla yerinden etme girişimini veya demografik değişikliği kabul etmediklerini dile getirdi.



Abdulati, şunları kaydetti:



"Filistin büyük bir insani trajedi yaşıyor ve sözde Büyük İsrail açıklamalarını reddediyoruz.



Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda yaşanan engellere rağmen, Mısır ve Katar heyetleri olarak ateşkese ulaşmak ve Gazze'de akan kanı durdurmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz."



İSRAİL GAZZE'YE YARDIM GİRİŞİNİ ENGELLEMEYE SON VERSİN



Refah Sınır Kapısı üzerinden giren yardımların yüzde 70'inin Mısır tarafından sağlandığını ve 5 bin tırın giriş izni beklediğini belirten Abdulati, "İşgalci İsrail makamları, Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki çalışmaları kısıtlıyor. Gazze'yi her türlü yardımla doldurmaya hazırız ancak İsrail'in engellemelerinin sona ermesini istiyoruz." dedi.



"GAZZE MÜZAKERELERİNDE HİÇBİR DAYATMAYI KABUL ETMİYORUZ"



Mısır Dışişleri Bakanı, "Gazze müzakerelerinde hiçbir dayatmayı kabul etmiyoruz ve kalıcı bir ateşkesi umut ediyoruz." dedi.



Abdulati, uluslararası toplumu Gazze'de ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskıyı sürdürmesi çağrısında bulunarak, "Gazze'de her türlü zorla göç ettirme girişimini reddediyoruz." dedi.



Filistin halkının çektiği acının uluslararası hukuka ve insanlık onuruna aykırı olduğunu vurgulayan Abdulati, Mısır'ın bu süreçte hiçbir haksızlığa ortak olmayacağını dile getirdi.

