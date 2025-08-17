İran’da emniyet güçleriyle çatışma: 6 ölü

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.



Açıklamada, "Sistan-Beluçistan eyaletinin güney ve kuzey bölgesindeki 2 operasyonda, intihar ve sabotaj eylemleri planlayan 6 terörist öldürüldü. 2 kişi sağ ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.



Söz konusu kişilerin hangi terör örgütüne bağlı oldukları ya da kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

