Pakistan’da sağanak ve sel felaketi: 250’den fazla ölü

Yetkililer, ölü sayısının şu ana kadar 224 olarak doğrulandığını bildirdi. Ayrıca ölümler Gilgit-Baltistan ve Pakistan yönetimindeki Azad Cammu ve Keşmir bölgelerinde de rapor edildi.

OKULLAR KAPATILDI, EVLER HASAR GÖRDÜ

Azad Cammu ve Keşmir'de, devam eden yağış riski nedeniyle Cumartesi günü okullar kapatıldı. Etkilenen bölgelerde onlarca ev zarar gördü ve mobil baz istasyonlarının hasar görmesi nedeniyle iletişim birçok yerde kesildi.

HELİKOPTER KAZASI: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayber Pahtunhva'da, Bajaur bölgesine yardım malzemesi taşıyan bir helikopter düştü; kazada iki pilot dahil olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgesel kurtarma birimi sözcüsü Bilal Ahmed Faizi, yoğun yağış ve ani selin Hayber Pahtunhva'da yaygın sel felaketine yol açtığını Anadolu Ajansı'na aktardı. Bajaur ilçesi Salarzai bölgesinde birçok ev sel sularına kapıldı.

HALK GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINIYOR

Yetkililer, Hayber Pahtunhva ve Gilgit-Baltistan'daki yağış ve heyelan riskine karşı çok sayıda sakini güvenli bölgelere taşıdı.

UYARILAR VE İKLİM RİSKLER

Ulusal Afet Yönetim Kurumu, 10 Eylül'e kadar yeni bir muson yağışları dalgası uyarısında bulundu. Yetkililer, sıcaklık artışının yüksek bölgelerdeki kar ve buzulların erimesini hızlandırdığını, bu durumun nehirlerde su seviyesini artırdığını belirtti.

Muson yağmurları, genellikle Haziran-Eylül döneminde Güney Asya'da yıkıma yol açıyor; ancak iklim değişikliği, yağışların yoğunluğu ve öngörülemezliğini son yıllarda artırdı.