31 İslam ülkesinden İsrail’e kınama!

Aralarında Türkiye'nin bulunduğu 31 Arap ve İslam ülkesinin Dışişleri Bakanları ile Arap Devletleri Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterleri, İsrail'in "E1" bölgesindeki yerleşim planını ve Filistin devletinin kurulmasını reddetmesine ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"BÜYÜK İSRAİL" AÇIKLAMALARINA SERT KINAMA

"Türkiye Cumhuriyeti, Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir Halk Demokratik Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Çad Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Filistin Devleti, Gambiya Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti, Katar Devleti, Komorlar Birliği, Kuveyt Devleti, Libya Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Maldivler Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti, Sierra Leone Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Suriye Arap Cumhuriyeti, Umman Sultanlığı, Ürdün Haşimi Krallığı, Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ile Arap Devletleri Birliği Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri İsrail (İşgalci Güç) Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözde 'Büyük İsrail' ile ilgili İsrail medyasında verilen açıklamalarını en güçlü şekilde kınarlar.

"E1" YERLEŞİM PLANI AÇIKÇA ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

"'E1' bölgesindeki yerleşim planının onaylanmasını kınıyoruz"

Ayrıca, İsrailli aşırıcı Bakan Bezalel Smotrich'in 'E1' bölgesindeki yerleşim planını onaylamasını ve Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden radikal ırkçı açıklamalarını da şiddetle kınarlar. Bunu, uluslararası hukukun açık ihlali ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları içinde, başkenti İşgal Altındaki Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir devlet kurmaya yönelik devredilemez hakkına yapılmış açık bir saldırı olarak değerlendirirler.

İSRAİL'İN YAYILMACI POLİTİKALARINA UYARI

İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmeyi amaçlayan niyet ve politikalarının yol açtığı ciddi tehlikelere ve aşırıcı İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yayılmacı yerleşim politikalarının sonuçlarına dikkat çekerler. Açıklamada özellikle Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif başta olmak üzere kutsal mekanlara yönelik saldırılar, yerleşimci terörizmi, mülteci kamplarının tahribi ve sivillerin evlerinden zorla çıkarılması gibi uygulamalara karşı güçlü uyarılar yer aldı.

"İSRAİL'İN SOYKIRIM VE ETNİK TEMİZLİK SUÇLARINI KINIYORUZ"

Bununla bağlantılı olarak, İsrail'in saldırı, soykırım ve etnik temizlik suçlarını reddettiklerini ve kınadıklarını yinelerler. Gazze Şeridi'nde ateşkesin gerekliliği, insani yardımın koşulsuz erişimi ve İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ölümcül ablukaya son verilmesi çağrısı yaparlar.

GAZZE, FİLİSTİN'İN AYRILMAZ BİR PARÇASI

"Gazze Şeridi, Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır."

Bakanlar, Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında tek yönetim otoritesi, tek hukuk sistemi ve meşru bir güvenlik yapısı oluşturulmasının önemini vurgularlar.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Son olarak, uluslararası topluma ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine, başta ABD'ye, İsrail'i saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlamaya zorlamak için acil önlem alma çağrısı yapılır. Açıklamada ayrıca, Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkı bir kez daha teyit edilir.