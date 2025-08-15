Suriye'nin Lazkiye kentinde devrik rejim kalıntılarından saldırı girişimi: Orduya ait araç hedef alındı
Suriye'nin Lazkiye kentinde Esed rejimi kalıntılarından oluşan bir grup, Suriye ordusuna ait askeri bir araca saldırı düzenledi. Yaşanan olayda can kaybının olmadığı vurgulanırken Lazkiye ve Tartus kırsalındaki ordu birliklerini hedef aldığı kaydedildi.
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğünden, devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yapılan açıklamada, devrik rejim kalıntılarından oluşan grupların Lazkiye kırsalında orduya ait bir araca saldırdığı belirtildi.
Saldırıda can kaybı yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, son 72 saat içinde rejim kalıntılarının saldırılarının artarak Lazkiye ve Tartus kırsalındaki ordu birliklerini hedef aldığı kaydedildi.
Açıklamada, Suriye halkının tüm kesimlerinin korunmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına devam edileceğinin altı çizilerek, "Bakanlık, devrik rejim kalıntılarını Suriye sahil bölgesinde güvenlik ve istikrarı bozmaya yönelik girişimlerden caydırarak, ordu birlikleri ve sivillere yönelik saldırılara taviz vermeyecek." ifadeleri kullanıldı.