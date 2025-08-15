Havaalanında korku dolu anlar! İniş yapan kargo uçağının motoru piste sürttü

Tayvan'daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na iniş yapan kargo uçağının motoru şiddetli rüzgar nedeniyle piste sürttü.

United Parcel Service (UPS) Express adlı uluslararası kargo şirketine ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Tayvan'daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı sırada facianın eşiğinden dönüldü. Uçağın sağ motoru, havaalanı bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iniş sırasında piste sürttü. Sürtmenin etkisiyle pisten kıvılcımlar çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, kaza öncesi uçağın iki kez piste iniş için hazırlandığını fakat söz konusu iniş izinlerinin Podul Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgarlar nedeniyle iptal edildiğini belirtti.