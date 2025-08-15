Almanya'dan İsrailli Bakan'ın duyurduğu "E1" projesinin onaylanması planına tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığı yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, Almanya'nın bunu "kesin bir şekilde reddettiği" vurgulanarak, "Yerleşim inşası, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.



Bu durumun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) talep ettiği üzere müzakere edilmiş iki devletli çözümü ve Batı Şeria'daki İsrail işgalinin sona ermesini zorlaştırdığı aktarılan açıklamada, "E1 yerleşimi için yapılan planlamalar ve Ma'ale Adumim'in genişletilmesi, Batı Şeria'daki Filistin nüfusunun hareketliliğini daha da kısıtlayacak, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek ve Doğu Kudüs'ü Batı Şeria'nın geri kalanından koparacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, Almanya'nın, İsrail hükümetine yerleşim inşasını durdurma çağrısında bulunduğu ve yalnızca 1967'deki sınırlar üzerinde çatışan tarafların anlaşmaya vardığı değişiklikleri tanıyacağı kaydedildi.



Açıklamada, "İsrail hükümetinin herhangi bir ilhak planını Almanya hükümeti açıkça reddetmektedir." ifadesine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN