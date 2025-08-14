Peru’da, iç savaş dönemindeki insan hakları ihlallerine yönelik af yasası onaylandı

Peru basınında yer alan habere göre Kongre, 1980-2000 yıllarındaki terörle mücadele döneminde yargılanmış veya hüküm giymiş güvenlik güçlerine yönelik bir af yasasını onayladı.



Avukatlar ve mağdur aileleri, insan hakları ihlallerinden sorumlu askeri personelin affını "yasa dışı, insanlık dışı ve adaletsiz" olarak nitelendirerek düzenlemenin uygulanmaması için hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu.



Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi (IACHR) ve bazı uluslararası kurumlar da yasanın "cezasızlık" ortamını güçlendirdiğini belirterek, Peru'ya söz konusu düzenlemeyi gözden geçirme çağrısında bulundu.



Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Polis Teknik Yüksekokulu mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, IACHR'ye tepki göstererek, "Biz kimsenin kolonisi değiliz ve hayatlarını terörizme karşı savaşta riske atan Silahlı Kuvvetlerimizin ve Ulusal Polisimizin üyelerine adalet sağlamayı amaçlayan bir yasa tasarısını askıya almak isteyen IACHR'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz." dedi.



Boluarte, 1980-2000 yıllarındaki iç çatışma döneminde insan hakları ihlalleri nedeniyle yargılanan veya hüküm giymiş asker ve polislere af getiren yasayı imzaladı.