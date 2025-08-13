İtalya’dan Rusya-Ukrayan savaşına ilişkin açıklama: Ateşkes için Rusya’ya baskı yapılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupalı liderler ve NATO'nun gerçekleştirdiği Ukrayna konulu video konferansın ardından liderlerden Ukrayna'ya ilişkin "fikir birliği" ve "ortak zemin" açıklamaları geldi. ABD, Ukrayna, AB liderleri ve NATO, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı görüşme öncesinde iki video konferans gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından liderler, Ukrayna'ya ilişkin "fikir birliği" ve "ortak zemin" açıklamalarında bulundu.

"ULUSLARARASI TANINIRLIĞI OLAN SINIRLAR GÜÇ KULLANILARAK DEĞİŞTİRİLMEMELİDİR"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Başbakan, Ukrayna'ya olan desteğimizin sarsılmaz olduğunu açıkça ifade etti. Uluslararası tanınırlığı olan sınırlar, güç kullanılarak değiştirilmemelidir ve yapılacak herhangi bir anlaşma, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmak için sağlam ve güvenilir güvenlik garantilerine sahip olmasını içermelidir" dedi.

"TOP ARTIK PUTİN'İN SAHASINDA"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı Trump'ın Putin ile Alaska'da gerçekleştireceği görüşme öncesinde ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle muazzam bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna'ya karşı yürütülen bu korkunç savaşı sona erdirmek ve adil ve kalıcı bir barış tesis etmek için birlik içerisindeyiz. Donald Trump'ınn liderliğini ve müttefiklerle yakın koordinasyonunu takdir ediyoruz. Top artık Putin'in sahasında" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA, ABD VE NATO, UKRAYNA KONUSUNDAKİ ORTAK ZEMİNLERİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bugün çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün Avrupa, ABD ve NATO, Ukrayna konusundaki ortak zeminlerini güçlendirmiştir. Yakın koordinasyon içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Kimse barışı, daha doğrusu adil ve kalıcı bir barışı bizden çok istiyor olamaz" dedi.

"TRUMP, YÖNETİM OLARAK AVRUPA'YA YENİDEN BARIŞ GETİRMEYİ GÖREV EDİNECEĞİMİZİ SÖYLEDİ"

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, görüşmenin ardından İngiltere'deki bir askeri üste ABD askerlerine hitabı sırasında yaptığı açıklamada, "Sahneye çıkmadan hemen önce Trump ile görüştüm. Kendisi, çok net bir şekilde, yönetim olarak Avrupa'ya yeniden barış getirmeyi görev edineceğimizi söyledi" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜN VE HAFTALAR BELİRLEYİCİ OLABİLİR"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Başkanı ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dahil Avrupalı liderlerle harika bir görüşme gerçekleştirdik. Uyumlu görüşler ve birlik söz konusu. Bir ateşkes ve sürdürülebilir barış için birlikte çalışıyoruz. Yolun her adımında Ukrayna'nın yanındayız. Önümüzdeki gün ve haftalar belirleyici olabilir" dedi.

"ATEŞKES İÇİN RUSYA'YA BASKI YAPILMASI GEREKİYOR"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise bugünkü video konferansa katılan liderlerin görüş birliği içerisinde olduklarını söyledi. Meloni, Ukrayna'da barış için bir ateşkes ve Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini ifade ederek, Rusya'ya bir baskı unsuru olarak yaptırımlara dikkat çekildi.