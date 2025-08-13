Hamas’tan Gazze’deki vahşete dikkat çeken protesto kararı: 3 gün boyunca küresel çağrıda bulunuldu

Hamas tarafından Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla 15-16 ve 17 Ağustos tarihleri arasında 3 günlük küresel protesto çağrısınıda bulunuldu. (Foto: AA)

3 GÜNLÜK KÜRESEL PROTESTO ÇAĞRISI

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki açlık krizine dikkat çekmek için tüm dünyaya protesto çağrısında bulundu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, "İslam Ümmeti'ne ve dünyadaki tüm özgür insanlara sesleniyoruz: Gazze Şeridi'nde kuşatma altındaki 2 milyondan fazla insanı hedef alan Siyonist saldırganlığa, soykırıma ve açlık politikalarına karşı dayanışmayı ve kitlesel eylemleri sürdürme çağrısı yapıyoruz" denildi.

Hamas, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde işgale ve onu destekleyenlere karşı küresel düzeyde protesto çağrısında bulunarak, "Saldırılar durana, sınır kapıları açılana ve insani yardımlar derhal ulaştırılana kadar bu eylemleri sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecileri anmak için geniş katılımlı dayanışma eylemleri düzenlenmesini de talep eden Hamas, "İşgalin Filistinli gazetecilere yönelik suçlarını kınıyoruz" dedi.