Bakan Fidan’dan Doha’da önemli temaslar!

13 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.08.2025 20:36 Güncelleme: 13.08.2025 20:39
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Katar'a geldi. Bakan Fidan, temasları çerçevesinde başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

