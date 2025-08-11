WhatsApp ve Telegram aramaları iptal! Rusya'da yaptırımlar uygulama altyapılarını vurdu
Rusya’da yaptırımlar nedeniyle bazı uygulamalar altyapı yenilemelerini yapılamadı. Bu nedenle ülkede WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar engellenmeye başladı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bazı Rus yetkililer engellemenin telefon üzerinden dolandırıcılıkla mücadele için gerektiğini savunuyor.
Rusya'da yaptırımlardan ötürü gerekli altyapı yenilemelerinin yapılamaması nedeniyle WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar engellenmeye başladı.
WHATSAPP VE TELEGRAM ARAMALARI YAPAMADILAR
Downdetector verilerine göre, Rusya'da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan aramalarda sorun yaşadıkları bildiriminde bulundu.
Rus basınında çıkan haberlerde, ülkedeki mobil operatörlerin Rus hükümetine mektup yazarak, yaptırımlardan ötürü gerekli altyapı yenilemelerinin yapılamadığının iletildiği yer almıştı.
RUS YETKİLİLER ENGELLEMEYİ SAVUNUYOR
Buna karşın, internet trafiğinin ise arttığına işaret eden operatörlerin, trafiğin azaltılması için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramaların engellenmesini talep ettiği belirtilmişti.
Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bazı Rus yetkililer engellemenin telefon üzerinden dolandırıcılıkla mücadele için gerektiğini savunuyor. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bazı milletvekilleri, 18 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru takvimi 2025 | ATK başvuru şartları neler, KPSS aranıyor mu? Güvenlik görevlisi, koruma...
- Ayla Başar neden öldü, hasta mıydı? Şarkıcı Ayla Başar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve kariyeri...
- 2025’te Lise KPSS var mı, yok mu? KPSS Ortaöğretim sınavı kaç yılda bir yapılıyor, kimler başvurabilir?
- Damla Kent Projesi (DMLKT) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot verdi? DMLKT borsada ne zaman işlem görecek?
- Simav fayı nerede, hangi bölgelerde deprem riski var? Balıkesir Simav fay hattı MTA haritası: İşte mahalle mahalle riskli yerler
- TCDD MAKİNİST ALIMI BAŞVURU EKRANI İŞKUR 2025 | TCDD 229 işçi alımı başvuru şartları neler, kura çekimi ne zaman olacak?
- iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri | iOS 26 güncellemesi ile hangi yenilikler gelecek, özellikleri neler?
- Memur ve 4C'liye TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI | 6,5 milyon kişinin yeni hakları için geri sayım başladı! Enflasyon farkı, artış oranları...
- Balıkesir depreminde amcasını kaybeden ünlü oyuncu kim? Eylül Tumbar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Meteoroloji’den hava raporu 11 Ağustos | Sıcaklıklar 7 derece artıyor, 60 km hızla fırtına geliyor! İstanbul, İzmir, Balıkesir...
- Ankara'da deprem 11 Ağustos | Çankırı, Kırıkkale, Bolu... Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?
- Yaz okulları tatil mi? 11 Ağustos Pazartesi Balıkesir'de yaz okulları var mı, yok mu? Ders işlenecek mi?