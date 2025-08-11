WhatsApp ve Telegram aramaları iptal! Rusya’da yaptırımlar uygulama altyapılarını vurdu

Fotoğraf-AA Arşiv

Rus basınında çıkan haberlerde, ülkedeki mobil operatörlerin Rus hükümetine mektup yazarak, yaptırımlardan ötürü gerekli altyapı yenilemelerinin yapılamadığının iletildiği yer almıştı.

RUS YETKİLİLER ENGELLEMEYİ SAVUNUYOR

Buna karşın, internet trafiğinin ise arttığına işaret eden operatörlerin, trafiğin azaltılması için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramaların engellenmesini talep ettiği belirtilmişti.