WhatsApp ve Telegram aramaları iptal! Rusya’da yaptırımlar uygulama altyapılarını vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.08.2025 19:50 Güncelleme: 11.08.2025 19:53
Rusya’da yaptırımlar nedeniyle bazı uygulamalar altyapı yenilemelerini yapılamadı. Bu nedenle ülkede WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar engellenmeye başladı. Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bazı Rus yetkililer engellemenin telefon üzerinden dolandırıcılıkla mücadele için gerektiğini savunuyor.

Rusya'da yaptırımlardan ötürü gerekli altyapı yenilemelerinin yapılamaması nedeniyle WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalar engellenmeye başladı.

WHATSAPP VE TELEGRAM ARAMALARI YAPAMADILAR

Downdetector verilerine göre, Rusya'da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren WhatsApp ve Telegram üzerinden yapılan aramalarda sorun yaşadıkları bildiriminde bulundu.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Rus basınında çıkan haberlerde, ülkedeki mobil operatörlerin Rus hükümetine mektup yazarak, yaptırımlardan ötürü gerekli altyapı yenilemelerinin yapılamadığının iletildiği yer almıştı.

RUS YETKİLİLER ENGELLEMEYİ SAVUNUYOR

Buna karşın, internet trafiğinin ise arttığına işaret eden operatörlerin, trafiğin azaltılması için WhatsApp ve Telegram üzerinden aramaların engellenmesini talep ettiği belirtilmişti.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bazı Rus yetkililer engellemenin telefon üzerinden dolandırıcılıkla mücadele için gerektiğini savunuyor. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bazı milletvekilleri, 18 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

