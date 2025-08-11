Trump ailesi gözünü Vietnam’a dikti! Biraz pirinç, bir miktar para…

REUTERS'ın özel haberine göre, Trump ailesine bağlı şirketler, Vietnam'ın kuzeyindeki tarım arazilerinde büyük ölçekli bir golf sahası ve tatil kompleksi inşa etmeyi hedefledi. Söz konusu alanlarda uzun yıllardır pirinç üretimi yapan köylüler, projeye yer açılması için tarlalarını terk etmeleri yönünde baskıyla karşı karşıya kaldı.

Yerel yetkililer, çiftçilere arazilerinden vazgeçmeleri karşılığında bir miktar nakit para ve pirinç teklif edildiğini belirtti. Teklifin piyasa değerinin oldukça altında olduğu öne sürüldü.

'KALKINMA' MI, 'TOPRAK GASPI' MI?

Projeyi savunan taraflar, bölgeye turizm ve istihdam kazandırılacağını ileri sürdü. Ancak çiftçiler, geçim kaynaklarının ellerinden alındığını ve verilen teklifin yaşamlarını sürdürmeye yetmeyeceğini dile getirdi.

REUTERS'ın aktardığına göre bazı köylüler, "Bize verdikleri para ve pirinç birkaç ay idare eder, sonrası ne olacak?" sözleriyle tepkilerini ifade etti.

TRUMP MARKASI İÇİN ASYA HAMLESİ

Trump ailesi, ABD dışında birçok ülkede otel, tatil köyü ve golf sahası projeleriyle tanınıyor. Vietnam'daki girişimin, Asya pazarındaki varlığı güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Reuters, projeyle ilgili nihai kararın henüz verilmediğini, ancak arazi anlaşmazlıklarının büyüme ihtimali nedeniyle tartışmaların süreceğini aktardı.