Siyonist ordusu Gazze’deki birçok binayı patlattı!

Gazze'de çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurarak, yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde geniş çaplı hava ve topçu saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail askerleri Gazze kentinde bulunan birçok binayı da patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu. Patlama sesleri Gazze'nin dört bir yanından duyuldu.

Yoğun saldırılar sonucu mahalledeki birçok konut binası yıkıldı. Can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi alınamadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 153 bin 213 kişi de yaralandı.

İSRAİL GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi 8 Ağustos'ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

